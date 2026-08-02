El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que irá descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un notable incremento en las temperaturas, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas y un máximo de 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en torno al 31%, aumentando a un 35% a la 01:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 17% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque las ráfagas más fuertes podrían ser notables, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.