El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a ser incómoda. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más calurosas.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:26, brindando un espectáculo visual en el horizonte.
A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 28 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con condiciones óptimas para disfrutar del verano. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.
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