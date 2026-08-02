El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se eleven rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados durante las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. La sensación térmica puede ser más alta debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, a medida que el día avance hacia la tarde, la humedad aumentará, alcanzando un 30% hacia las 18:00 horas, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica.

El viento será un factor importante a lo largo del día. Se anticipa que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en la playa o en el campo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:34, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche. En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada soleada y calurosa, perfecta para disfrutar del verano en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.