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El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Martos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00.

Durante las horas de la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 26 grados a las 04:00 y 25 grados a las 05:00. A partir de las 06:00, el termómetro marcará 24 grados, y la tendencia será hacia un ligero aumento en la temperatura a medida que se acerque el mediodía. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados, y alcanzando los 34 grados a las 14:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 36% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

El viento, que soplará mayormente del sur y sureste, tendrá velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 35 grados entre las 15:00 y las 18:00. La humedad comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde y la noche. A las 19:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a 34 grados a las 19:00 y 32 grados a las 20:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que promete ser caluroso y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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