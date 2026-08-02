El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a las 00:00 y aumentando hasta un 73% a las 08:00, lo que podría generar un ambiente algo más pesado en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 28% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será más fresca, la tarde se sentirá calurosa y seca, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 35 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 18:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 48 km/h en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Este clima seco y cálido es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.