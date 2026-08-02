El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% en la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan más intensas, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, por la noche, la humedad disminuirá, lo que proporcionará un alivio en las temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes buscan aprovechar el día en parques o terrazas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea más agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.