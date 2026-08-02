El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en niveles cálidos, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 30 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 39% en la madrugada y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el calor puede ser intenso y es fundamental tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para protegerse del calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, Mairena del Alcor vivirá un día típico de verano, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la calidez del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.