El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 29 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 25 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a subir nuevamente.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas con una temperatura de 35 grados. A lo largo de la tarde, se mantendrá un ambiente cálido, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados hasta las 19:00 horas, cuando comenzará a descender nuevamente. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 53% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 15% hacia las 17:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más calurosa de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un poco de frescura en medio del calor veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.