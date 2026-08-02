El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 25 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados, y posteriormente subiendo hasta los 24 grados a las 09:00. Durante las horas centrales del día, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un pico de 39 grados entre las 15:00 y las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en la tarde.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 30% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 59% a las 10:00 y bajando hasta un 19% a las 14:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 49 km/h entre las 18:00 y las 19:00, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Lora del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. La puesta de sol se espera para las 21:29, marcando el final de un día cálido y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.