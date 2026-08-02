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El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un sol radiante que se mantendrá presente hasta el ocaso, programado para las 21:23.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 33°C y 38°C. Este calor será más intenso durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a su pico de 38°C alrededor de las 17:00. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando unos agradables 31°C a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a incomodar. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre, así que los residentes de Linares pueden aprovechar al máximo esta jornada.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se aconseja a la población tomar las precauciones necesarias para disfrutar de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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