El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso, típico de la temporada estival.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del mar podría ofrecer algo de alivio, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h. Esta brisa será más notable durante la mañana y la tarde, lo que podría ayudar a mitigar el calor. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el suroeste, manteniendo velocidades similares, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:35. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.