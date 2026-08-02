El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 15:00. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 35 grados hasta las 17:00. A partir de las 18:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 33 grados a las 18:00 y 32 grados a las 19:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 94% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 58% a las 10:00 y bajando a un 35% hacia las 21:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 38 km/h a las 17:00. Este viento del sur será constante durante la mayor parte del día, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.
No se esperan precipitaciones en Lebrija, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso será a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar el verano al máximo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.
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