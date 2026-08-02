El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 32°C y 29°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36°C, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar un ambiente seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más fuertes en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución al realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo relativamente baja, lo que mantendrá un ambiente cálido y cómodo para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.