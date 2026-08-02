El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 31 grados . Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, alcanzando los 31 grados, antes de descender gradualmente hacia la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando hasta un 82% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en la costa. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el suroeste, lo que podría traer consigo algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente el cielo despejado.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean pasar el día en la playa o participar en actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado son condiciones ideales para disfrutar de un día de verano en Isla Cristina.

Los atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El sol se ocultará en el horizonte a las 21:35, ofreciendo un espectáculo de colores que vale la pena contemplar. Con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Isla Cristina y aprovechar al máximo lo que el verano tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.