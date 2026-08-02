El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en cifras similares durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 32% al inicio del día y sube gradualmente hasta un 64% en horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la humedad moderada permitirá que el tiempo sea más tolerable.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 43 km/h hacia las 17:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia la medianoche.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado prometen un día perfecto para disfrutar de la belleza de la costa onubense.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.