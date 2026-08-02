El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 y 07:00, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 21 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 46% a las 00:00 y descenderá hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h durante la mañana y alcanzando rachas de hasta 51 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:30. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas hoy será mayormente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.