El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a medida que avance la mañana, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 52% y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales, especialmente en las horas de mayor calor. Este viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:31 horas, con un orto matutino que se producirá a las 07:29 horas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.