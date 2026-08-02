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El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 25 grados a las 04:00 y estabilizándose en torno a los 24 grados a las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 43 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo despejado.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

El ocaso está previsto para las 21:27, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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