El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 2 de agosto de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados durante las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 77% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 19:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas rachas que podrían ser incómodas para quienes se encuentren al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.
El orto se producirá a las 07:29 y el ocaso a las 21:31, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. Recuerde protegerse del sol y mantenerse fresco durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.
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