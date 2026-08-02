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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico. En la mañana, la humedad se situará en un 34%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% por la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente en las horas pico. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Cartaya se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se espera que hacia la tarde, el viento cambie a dirección suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con condiciones climáticas favorables y un ambiente agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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