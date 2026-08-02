El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en temperaturas agradables que oscilarán entre los 29°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:29. La noche será tranquila y cálida, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.