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El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 22 grados hacia las 06:00 horas.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas y llegando a un pico de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Camas tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será variable, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando a un 86% hacia las 07:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 19:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31 horas.

En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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