El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 29°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36°C en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:25.

La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 18:00, alcanzando unos 30°C a las 21:00, y se espera que continúe bajando durante la noche. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 24°C a medianoche, lo que proporcionará un descanso agradable tras un día caluroso.

En resumen, el día en Cabra se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.