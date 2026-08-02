El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no habrá interrupciones significativas en la luz solar. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que indicará un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando hasta un 92% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 28% hacia el final de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.