El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, favoreciendo actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31°C por la mañana y un máximo de 39°C por la tarde. Esta subida de temperatura será acompañada por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 14% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29°C hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo de la jornada. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los cordobeses pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos inesperados.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de hasta 45 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de la belleza de Córdoba, ya sea en sus parques, plazas o en la naturaleza circundante.

En resumen, Córdoba vivirá un día de verano típico, con calor, sol y un viento que, aunque fuerte, puede ser un aliado para mitigar la sensación térmica. Aprovechemos este clima favorable para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.