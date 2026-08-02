El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% por la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bormujos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.
A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:31. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la brisa nocturna.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a todos los que planeen salir que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.
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