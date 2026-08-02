El día de hoy, 2 de agosto de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada y hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán en torno a los 32 grados , con una ligera disminución a 31 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% durante las primeras horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan causar incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 17 y 21 km/h, predominando de dirección oeste. A lo largo de la jornada, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más notorias en áreas abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y eventos programados en la ciudad. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por el casco histórico, donde la arquitectura renacentista de Úbeda puede ser apreciada sin la preocupación de la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 35 grados . Sin embargo, con el viento soplando, la sensación térmica podría ser más llevadera. Hacia el final del día, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados hacia la noche.

El ocaso está previsto para las 21:22, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo un ambiente más fresco para disfrutar de la velada. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas de Úbeda bajo un cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas, ideales para actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.