El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 38 grados hacia las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 14% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por el tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:23, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 31 grados a las 22:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.