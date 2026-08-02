El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 32 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 20% por la mañana y subiendo ligeramente a un 36% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baeza se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes al aire libre, aunque se debe tener precaución con las ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura histórica que Baeza tiene para ofrecer.

El amanecer se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:22, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.