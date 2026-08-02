El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:21. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con predominancia de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día caluroso, comenzando con 31 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A lo largo de la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 27 grados a las 04:00 y 26 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 29% a las 23:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, Baena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.