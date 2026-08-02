El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Andújar se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A las 01:00, se espera una temperatura de 29 grados, y a las 02:00, de 27 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A partir de las 03:00, la temperatura comenzará a descender más notablemente, alcanzando los 26 grados, y continuará bajando hasta llegar a los 25 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00, lo que indica que será un día caluroso. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán altas, con 38 grados a las 18:00 y 37 grados a las 19:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 14% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable, a pesar del calor intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 14:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones en Andújar durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la noche, pero sin afectar la claridad del cielo.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos y actividades recreativas, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol en Andújar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.