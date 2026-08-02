El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 47% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 34 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de las estrellas, y las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 26 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.