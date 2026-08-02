El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 30°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 35°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa comenzará en un 31% a primera hora, aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el noroeste, ayudará a mitigar el calor. Las velocidades del viento variarán entre 13 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante.
A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas a partir de las 18:00 horas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las nubes altas que aparecerán en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol siga brillando.
En cuanto a la calidad del aire, se prevé que se mantenga en niveles aceptables, lo que es favorable para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La combinación de temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y viento moderado crea un entorno propicio para disfrutar de la naturaleza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.
En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un alivio necesario. Es un día perfecto para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.
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