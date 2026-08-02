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El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 09:00 horas y subiendo a 27 grados a las 10:00 horas. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% a medianoche y aumentando hasta un 87% a las 08:00 horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% por la tarde, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 19 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo a las 19:00 horas, con velocidades de hasta 54 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, La Algaba experimentará un día caluroso y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados . Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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