El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 24 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un aumento significativo.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 40%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:20 horas y el ocaso será a las 21:23 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día perfecto para explorar la belleza natural y cultural de Alcalá la Real. Recuerde aplicar protector solar y llevar agua para mantenerse fresco y cómodo durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.