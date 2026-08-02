El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días más húmedos. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

El amanecer se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 21:30, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un buen momento para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas altas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.