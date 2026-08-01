El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 1 de agosto de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 32 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 49% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% hacia las 20:00. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico del día.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se intensificará, alcanzando hasta 43 km/h en las horas cercanas al ocaso.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
Con el ocaso previsto para las 21:30, la temperatura comenzará a descender, ofreciendo un respiro tras un día de calor extremo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.
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