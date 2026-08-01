El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 1 de agosto de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 32 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 49% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% hacia las 20:00. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico del día.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se intensificará, alcanzando hasta 43 km/h en las horas cercanas al ocaso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

Con el ocaso previsto para las 21:30, la temperatura comenzará a descender, ofreciendo un respiro tras un día de calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.