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El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada. A las 01:00, la temperatura se situará en 29 grados, y a las 02:00, en 27 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 41 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más fuerte.

El viento, que soplará mayormente del suroeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de entre 6 y 12 km/h, aumentando su intensidad a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se complementa con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 29 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, Utrera vivirá un día de calor intenso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre mientras se toman las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.

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