El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 20% hacia las 13:00 horas, lo que podría contribuir a una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h a las 18:00 horas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 15 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:32. En resumen, hoy en Tomares se vivirá un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.