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El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en 27 grados a las 03:00 y 26 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y 36 grados a las 12:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que llegarán a un máximo de 40 grados entre las 14:00 y las 15:00. A pesar del calor, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 29% a las 00:00 y descendiendo a un mínimo de 17% a las 14:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 45 km/h a las 17:00. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor intenso en las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 km/h en la madrugada y 28 km/h por la tarde, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día soleado en parques o en la playa. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 22:00 y 29 grados a las 23:00, con un cielo que seguirá despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.

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