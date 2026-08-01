El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

La jornada del 1 de agosto de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 26 grados a las 05:00 y 06:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 41 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 36 grados a las 21:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 15 km/h hacia las 10:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h entre las 17:00 y las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y caluroso. Con un cielo despejado y sin nubes que obstruyan la vista, será una excelente oportunidad para disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.