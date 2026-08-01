El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 28 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 37 grados a las 12:00 y llegando a un pico de 43 grados a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 55% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 15% hacia las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A lo largo de la tarde, se espera que la humedad se mantenga en niveles bajos, lo que contribuirá a un ambiente caluroso y seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

El orto se producirá a las 07:23 y el ocaso será a las 21:27, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de frescura en los momentos más cálidos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.