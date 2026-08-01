El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados a media mañana, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas. Es importante que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se registrarán las temperaturas más elevadas. Se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en esas horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:24. La noche será cálida, con temperaturas que no bajarán de los 24 grados, lo que sugiere que será un buen momento para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso durante las horas del mediodía.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.