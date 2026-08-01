El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero también implica que el riesgo de incendios forestales podría aumentar, dado el estado seco del ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 23 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29 horas. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y sin nubes que obstruyan la vista de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, pero con precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.