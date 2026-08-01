Hoy, 1 de agosto de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 43 grados durante las horas más cálidas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, pero seguirán siendo elevadas, con mínimas que rondarán los 22 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más calurosas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que es fundamental mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas en la tarde. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es típico para esta época del año en la región. Los residentes pueden disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, pero deben estar atentos a las recomendaciones de salud ante el calor extremo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 32 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:30. La noche será cálida, pero más llevadera que durante el día, con una brisa suave que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

En resumen, hoy en Palma del Río se presenta un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas y la baja humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.