El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

Hoy, 1 de agosto de 2026, Los Palacios y Villafranca se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta los 25 grados en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 51% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:31. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.