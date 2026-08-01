Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aire en CórdobaPrecio gasolinaPeluquerías en CórdobaIncendio Cerro MurianoCanteranos CCFSenderista ErmitasCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaPP de Baena
instagramlinkedin

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se espera en Osuna un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 30 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso gradual, alcanzando los 29 grados a las 04:00 y 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 11:00 y 35 grados a las 12:00. El calor se intensificará en las horas de la tarde, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea notablemente intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 18:00 y 19:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracterizará por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  2. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  3. Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
  4. Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
  5. Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
  6. Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
  7. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  8. Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla

Detenido en Fuente Palmera por robar máquinas de tabaco y de bolas en establecimientos de Córdoba y Sevilla

Detenido en Fuente Palmera por robar máquinas de tabaco y de bolas en establecimientos de Córdoba y Sevilla

La Junta invierte más de 167.000 euros para reparar las cubiertas del IES Averroes de Córdoba y el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya

La Junta invierte más de 167.000 euros para reparar las cubiertas del IES Averroes de Córdoba y el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

Vídeo: las imágenes muestran la herida del fuego en Cerro Muriano tras los últimos incendios forestales

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"

El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"

El paisaje en Cerro Muriano tras el paso de las llamas: los incendios forestales dejan imágenes desoladoras de las zonas arrasadas por el fuego

El paisaje en Cerro Muriano tras el paso de las llamas: los incendios forestales dejan imágenes desoladoras de las zonas arrasadas por el fuego
Tracking Pixel Contents