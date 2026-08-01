El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se espera en Osuna un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 30 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso gradual, alcanzando los 29 grados a las 04:00 y 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 11:00 y 35 grados a las 12:00. El calor se intensificará en las horas de la tarde, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea notablemente intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 18:00 y 19:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracterizará por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.