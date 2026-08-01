El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango de 28 a 29 grados entre las 02:00 y las 09:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y bajando a un 34% hacia las 09:00. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un pico de 39 grados a las 15:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 20:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es recomendable tomar precauciones para evitar la deshidratación y el golpe de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento que proporcionará algo de frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.