El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al norte, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente seco y cálido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:27. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables, ideales para actividades nocturnas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.