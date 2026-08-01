El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en un rango de 26 a 28 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 39 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 42 km/h en la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La puesta de sol está programada para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos de alrededor de 27 grados a las 23:00 horas. En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, siempre con precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.